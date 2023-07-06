منحة دراسية من نيجيرفان بارزاني الى الطلاب الأوائل في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت جامعة كوردستان اربيل يوم الخميس منحة دراسية مجانية للطلاب الأوائل في الصف الثاني عشر الاعدادي بتمويل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وقالت ادارة الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يسرنا اعلان 18 منحة دراسية مجانية للطلاب الاوائل في الصف الثاني عشر الاعدادي، يتم تمويلها من قبل رئيس اقليم كوردستان ومؤسس الجامعة ويشمل الطلاب الحاصلين على المركز الاول والثاني في الامتحانات النهائية".

وتابع البيان ان "المنحة تتضمن التكفل بدفع جميع المصاريف الخاصة بالدراسة والسكن في الاقسام الداخلية اضافة الى تكاليف دراسة السنة الاولية للغة الانجليزية".

المنحة الدراسية لنيجيرفان بارزاني اعلنتها جامعة كوردستان اربيل عام 2013 ويستفيد منها نحو 300 طالب سنوياً.