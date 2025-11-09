منتصف النهار.. إقليم كوردستان يسجل اعداداً مرتفعة بالمشاركين في التصويت الخاص

شفق نيوز- أربيل/ دهوك/ السليمانية/ كركوك

شهدت مراكز الاقتراع في إقليم كوردستان، يوم الأحد، إقبالاً واسعاً في إطار عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب للعام 2025.

وبحسب شبكة مراسلي وكالة شفق نيوز، فقد بلغت نسبة المشاركة في أربيل أكثر من 75%، وفي السليمانية تجاوزت 78%، بينما سجلت دهوك نسبة مشاركة فاقت 75%، في حين بلغت نسبة المشاركة في كركوك نحو 60%.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، بأن مركز "كوردستان نيو" سجل حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، نسبة مشاركة بلغت 96%، حيث أدلى 1156 ناخباً من أصل 1300 بأصواتهم، في مؤشر على إقبال واسع والتزام كبير من الناخبين ضمن الفئة المشمولة بالتصويت الخاص.

وأضاف أن العملية سارت بانسيابية وتنظيم جيد، مع تواجد أمني مكثف حول المراكز لضمان سيرها بسلاسة ودون خروقات.

وقبل قليل، أعلن مكتب مفوضية انتخابات دهوك لوكالة شفق نيوز، أن عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين تسير بشكل جيد.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة.