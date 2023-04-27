منتدى دلفي.. قوباد طالباني يحث اليونان على الاستثمار في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني خلال مشاركته في مؤتمر دلفي الاقتصادي السنوي يوم الخميس، ان وضع كوردستان معقد وعلينا التعامل بحكمة مع جيراننا.

فيما بحث على هامش المنتدى مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان سعد المريخي العلاقات بين اقليم كوردستان والدوحة.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وخلال مشاركته في منتدى دلفي قال إنه على الرغم من أن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية، ولكن للأسف ما زلنا لا نملك كهرباء على مدار 24 ساعة، لذلك يجب علينا حل هذه المشكلة وتلبية الاحتياجات المحلية قبل التفكير في تصدير الغاز".

واضاف طالباني؛ ان "الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية الأخرى لا يوفر اقتصادًا مستقرًا، لذلك يجب أن نعتمد على مصادر أخرى للدخل، لذلك نحن هنا للاستفادة من تجربة اليونان والدول الأخرى".

وبين أن "أي استقرار وتطور اقتصادي في العراق سيؤدي إلى التنمية والاستقرار في كوردستان.

واشار طالباني ان كل حكومة كبيرة مليئة بالروتين تتسبب في انتشار المزيد من الفساد، لذلك عملت بكل قوتي لتحقيق التحول الرقمي في الحكومة .

ولفت إلى ان الكورد السوريين هم شركاؤنا في مكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، فإن كوردستان في وضع معقد وعلينا التعامل بحكمة مع جيراننا".

وبحسب بيان آخر لمكتب طالباني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأخير ناقش مع الوزير القطري، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفي هذا الصدد أبدى قوباد طالباني استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات وخاصة في مجال العلاقات بين جامعات كوردستان وقطر وكذلك على صعيد الرياضة والتجارة".

ووجه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري خلال الاجتماع دعوة رسمية لنائب رئيس الوزراء لزيارة قطر لبحث سبل تعزيز العلاقات وإيجاد الآليات المناسبة لتعزيز هذه العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.

من جهة أخرى،التقى نائب رئيس الوزراء رئيس بلدية سالونيك كونستانتينوس زرفاس، وبحثا تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وإقليم سالونيك اليوناني في مجالات السياحة والزراعة والصناعة.

وطلب قوباد طالباني في الاجتماع من رئيس بلدية سالونيك تشجيع المستثمرين من سالونيك واليونان على الاستثمار في اقليم كوردستان معربا عن استعداد الاقليم لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا النحو.

وبحسب بيان آخر لمكتب طالباني؛ أن الاخير التقى مع كل من ثانوس دوكوس مستشار الأمن الوطني اليوناني ويوريوس يوريانتس وزير الزراعة اليوناني.

وفي الاجتماع ناقش نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع مستشار الأمن الوطني اليوناني، سبل حماية الاستقرار في العراق واقليم كوردستان ومواجهة المجاميع الارهابية.

من ناحيته؛ اكد مستشار الأمن الوطني اليوناني استعداد بلاده لمساعدة إقليم كوردستان وخاصة في مجال تقديم المشورة للقوات الامنية.

كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في اقليم كوردستان واليونان.

وخلال اجتماع طالباني مع وزير الزراعة اليوناني، ناقش نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الزراعي، واكد ضرورة نقل التجربة اليونانية الى اقليم كوردستان في مجال تطوير قطاع الزراعة والري.

وقال قوباد طالباني: كوردستان منطقة زراعية مهمة وهناك فرص جيدة لتطوير قطاع الزراعة، وطالب بتشجيع الشركات والمستثمرين اليونانيين للقدوم الى اقليم كوردستان، واكد استعداده لتقديم جميع أنواع التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين اليونانيين.

وانطلقت، يوم أمس الأربعاء، أعمال منتدى دلفي الاقتصادي في اليونان، بحضور العديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمفكرين ورجال الأعمال العالميين، ويهدف المنتدى الى الحوار حول المشاكل والتطورات السياسية والاقتصادية في العالم، ويتم خلاله وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة الازمات، ومن المقرر ان يتحدث قوباد طالباني عن آخر المستجدات والمتغيرات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة وسيطرح رؤيته حول سبل معالجة المشاكل.