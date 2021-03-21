منتجع سياحي في إقليم كوردستان يصدر قرارا لصالح السائحين

شفق نيوز/ حذر قائممقام قضاء دوكان "سيروان لاله سرحد" يوم الأحد أن أي شخص يقوم برفع الأسعار خلال أيام أعياد نوروز سيتم سحب رخصة مزاولة العمل منه.

وقال سرحد في بيان ان القائممقامية أصدرت تعليمات صحية لأصحاب الأماكن السياحية، مؤكدا ان اللجنة الأمنية والسياحية في "دوكان" ستراقب عن كثب الأوضاع في أيام نوروز.

وتوقع مدير هيئة السياحة في قضاء دوكان ريزين رؤوف، يوم الجمعة، وصول 500 ألف سائح إلى قضاء دوكان ونواحيه الواقع بمحافظة السليمانية خلال أعياد نوروز.

يشار الى ان محافظة السليمانية أصدرت تعليمات بخصوص اعياد نوروز بتشديد الإجراءات الوقائية الصحية في أماكن الاحتفالات.