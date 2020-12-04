مناقشات لإعادة فتح معبر يربط العراق بشرقي سوريا

شفق نيوز/ ناقش وفد بلجيكي يوم الجمعة مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إمكانية إعادة فتح معبر تل كوجر "اليعربية" (ربيعة من الجانب العراقي) من أجل إدخال مساعدات ومستلزمات طبية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك تباحثا قضايا أخرى على رأسها العملية السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا عبد الكريم عمر، ونائبه فنر الكعيط، وعضو الهيئة الإدارية للدائرة عبد الرحمن سلمان، ومزكين أحمد ممثلة الإدارة الذاتية في أوروبا، وفداً بلجيكاً وصل الجمعة إلى مقر الدائرة بمدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في سوريا.

وتألف الوفد البلجيكي من عضوي البرلمان البلجيكي جورج دالماني وكوين ميستو،و فيليب فانستيتكيستي مدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب، وعضوة مجلس الإدارة للرابطة الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب رودي ملك ، إضافة لهايدي دي باولو الرئيس التنفيذي لشركة Child Focus لدعم الوقاية للأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسياً.

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر في بيان له، "إن إعادة فتح معبر تل كوجر (اليعربية) بات ضرورة ملحة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات طبية لمواجهة وباء كورونا لا سيما بعد تزايد عدد الإصابات بين سكان المنطقة.

وأضاف عمر أن استمرار إغلاق المعبر وحرمان المنطقة من استلام المواد الضرورية، وأجهزة التنفس الاصطناعي والمعقمات والأدوية وغيرها سيؤدي إلى كارثة إنسانية خاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من النازحين و١٧ مخيماً بالإضافة إلى مخيمي الهول وروج لعوائل تنظيم داعش.

وكذلك تباحث الطرفان، "ضرورة مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية وفق القرارات الدولية إضافة لاستمرار تركيا في انتهاكاتها في المناطق التي سيطر عليها".

وتطرق الوفد البلجيكي "للتهديدات التركية على المنطقة إضافة إلى ملف جرحى الحرب وكيفية تقديم المساعدة لهم ولضحايا الإرهاب، وملف مقاتلي داعش المعتقلين لدى قسد وخطورتهم، وكذلك عوائلهم الموجودين في المخيمات وكيفية العمل بشكل مشترك لحل هذه الملفات".

كما أشار الوفد البلجيكي أن الهدف من زيارتهم أيضاً، هو إيصال حقيقة الوضع في مناطق شمال وشرق سوريا إلى المجتمع الدولي والأوروبي وللضغط عليهم لمساعدة أبناء وضحايا هذه المنطقة حسب بيان دائرة العلاقات الخارجية.