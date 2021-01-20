مناظر ساحرة من "حاجي عمران" في اربيل .. شهود: الثلوج المتساقطة بسمك 60 سم

شفق نيوز/ استمرت موجة من الثلوج بالتساقط على منطقة "حاجي عمران" الحدودية في شمال اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتتعرض مناطق في الاقليم خاصة الحدودية منها الى هطول ثلجي يرافقه موجة برودة ستجتاح مدن العراق تدريجيا مصاحبة لرياح شمالية غربية تستمر لغاية يوم الاثنين المقبل، وفقا لمتنبئين جويين.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، صورا من منطقة "حاجي عمران" وقد كست الثلوج الهاطلة الاحياء والطرقات والدور هناك.

وتتوقع مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي ان تتساقط الثلوج في مركز مدينتي دهوك واربيل خلال الساعات القادمة.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان سمك الثلوج المتساقطة في "حاجي عمران" يُقدر بـ 60 سم.