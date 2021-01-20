سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مناظر ساحرة من "حاجي عمران" في اربيل .. شهود: الثلوج المتساقطة بسمك 60 سم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-20T06:55:47+0000
مناظر ساحرة من "حاجي عمران" في اربيل .. شهود: الثلوج المتساقطة بسمك 60 سم

شفق نيوز/ استمرت موجة من الثلوج بالتساقط على منطقة "حاجي عمران" الحدودية في شمال اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتتعرض مناطق في الاقليم خاصة الحدودية منها الى هطول ثلجي يرافقه موجة برودة ستجتاح مدن العراق تدريجيا مصاحبة لرياح شمالية غربية تستمر لغاية يوم الاثنين المقبل، وفقا لمتنبئين جويين.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، صورا من منطقة "حاجي عمران" وقد كست الثلوج الهاطلة الاحياء والطرقات والدور هناك.

وتتوقع مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي ان تتساقط الثلوج في مركز مدينتي دهوك واربيل خلال الساعات القادمة.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان سمك الثلوج المتساقطة في "حاجي عمران" يُقدر بـ 60 سم.

related

إقليم كوردستان على موعد مع تساقط للثلوج

Date: 2020-12-05 08:23:15
إقليم كوردستان على موعد مع تساقط للثلوج

صور .. الثلوج تغلق أماكن شمالي أربيل

Date: 2021-01-15 08:56:56
صور .. الثلوج تغلق أماكن شمالي أربيل

صور.. الثلوج تغطي شمال أربيل

Date: 2020-11-26 18:10:03
صور.. الثلوج تغطي شمال أربيل

اربيل تنصح بعدم سلك خمسة طرق حيوية

Date: 2020-02-13 09:26:09
اربيل تنصح بعدم سلك خمسة طرق حيوية

صور .. الثلوج تدمر اربعة معارض للسيارات في محافظة اربيل

Date: 2020-02-17 11:09:30
صور .. الثلوج تدمر اربعة معارض للسيارات في محافظة اربيل

أربيل تؤشر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى العنف الأسري

Date: 2019-07-16 22:22:33
أربيل تؤشر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى العنف الأسري

أربيل.. تحرك حكومي لـ"عصرنة" المرور وإعادة تنظيم الشوارع

Date: 2020-09-05 15:17:24
أربيل.. تحرك حكومي لـ"عصرنة" المرور وإعادة تنظيم الشوارع

أربيل تعلن سبب انقطاع الماء عن احياء سكنية

Date: 2020-05-24 09:25:38
أربيل تعلن سبب انقطاع الماء عن احياء سكنية