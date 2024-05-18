مناظر دهوك الخلابة تجذب عوائل وشباب العراق سائحين في رحابها (صور)

شفق نيوز/ تشتهر مدينة دهوك شمال اقليم كوردستان، بالعديد من المناطق السياحية التي تتميز بطبيعتها الساحرة والخلابة، ويقبل عليها أعداد كبيرة من السياح القادمين من مختلف أنحاء العراق سنويا.

ويزداد هذا الإقبال بشكل ملحوظ وواضح في فصل الصيف من كل عام مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويعد (شلال آشاوة) من أبرز هذه المناطق السياحية التي عادة ما تكون ضمن جدول نشاطات السياح عند زيارة محافظة دهوك.

ويقول يوسف سمكو (سائح قادم من اربيل) لوكالة شفق نيوز ان "منتجع شلال اشاوة هو من المنتجعات السياحية الجميلة في دهوك حيث تكون الأجواء فيها معتدلة في فصل الصيف مع امتلاك الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة وخصوصا الشلال فيه وهو خيار مميز للشباب".

ومن جانبه قال عبدالله سعد (سائح من بغداد) للوكالة ان "العوائل العربية وعند زيارة اقليم كوردستان، تقصد هذا المكان الجميل لروعة المناظر فيه اضافة الى وجود العديد من الخدمات السياحية الجيدة من قبل الجهات المعنية في محافظة دهوك ".

وبدوره قال ايمن سلام (سائح من ديالى) لوكالة شفق نيوز، أن "المنتجع مكان جيد للعوائل التي تأتي الى المكان لقضاء أوقات سعيدة فيه و التخلص من حر الصيف في المناطق الاخرى في البلاد وهذا الأمر مهم جدا للسياحة في اقليم كوردستان اذ ان الاهتمام بهذه النوعية من الاماكن يغني السائح العراقي عن السفر خارج البلاد".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان منتجعات محافظة دهوك تجذب الكثير من السياح يوميا وتصبح الأجواء اجمل في وقت العصر عادة حيث اشعة الشمس ضعيفة.