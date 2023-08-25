مناظر خلابة وأجواء معتدلة.. السياحة في السليمانية الأكثر رواجاً خلال الصيف

شفق نيوز / كشف عدد من السياح الذين قصدوا محافظة السليمانية، أسباب اختيارهم هذه المدينة لقضاء أوقات زيارتهم لإقليم كوردستان، حيث تكتظ المنتجعات والمواقع السياحية والجبلية كما مراكز المدن والبلدات بالزوار القادمين من المدن العراقية كافة، لتميز مناطق الإقليم عامة بأجوائها الجميلة وبطبيعتها الجبلية الخضراء.

علي محمد (سائح من بغداد) تحدث لوكالة شفق نيوز، عن تجربته السياحية الأولى في السليمانية رفقة عائلته، لافتاً إلى أنه "تفاجأ بكل شيء من جمال الطبيعة واعتدال درجات الحرارة مقارنة بالعاصمة بغداد، وكذلك التنظيم الإداري والالتزام بالقوانين والأمن والأمان".

وأضاف علي، أن "جمال الأماكن السياحية يعد جاذباً مهماً للسياح الذين يقصدون السليمانية، فكل الأماكن فيها مؤهلات الجذب السياحي هنا والاسعار مناسبة مقارنة بأماكن سياحية أخرى".

وتابع: "في السليمانية، هناك طيب تعامل من قبل الأهالي والسلطات الأمنية مع السياح، منذ دخول المحافظة، فنحن لم نشعر بالغربة من حيث التعامل معنا، رغم شعورنا بأننا خارج العراق من حيث العمران والتنظيم واحترام القانون".

وبدلا من تحمل نفقات السفر الباهظة إلى خارج البلاد، يجد العراقيون بديلاً محلياً مناسباً وواعداً في إقليم كوردستان، بحسب زيد محمد (سائح من بابل).

وأشار زيد، خلال في حديثه للوكالة، إلى أن "العادات والتقاليد وحتى ثقافة الطعام والشراب مشابهة هنا في السليمانية لما هو سائد في بقية مناطق العراق، وهذا ما يفسر تفضيل العراقيين بصورة عامة للسليمانية كوجهة سياحية أولى".

وبحسب السياح، فإن محدودي الدخل يمكنهم زيارة إقليم كوردستان، بغرض الترويح عن النفس وقضاء إجازة ممتعة، حيث أن هناك شركات ووكالات سياحية في بغداد وغيرها من المدن العراقية، توفر رحلات منتظمة لمختلف محافظات الإقليم، بأسعار مناسبة جداً تكاد تكون في متناول الجميع.

ويمكن للسائح، قضاء بضعة أيام من خلال الاشتراك في إحدى المجموعات السياحية بمبالغ تتراوح ما بين 70 ألف إلى 100 ألف دينار عراقي.

ويرى خبراء تحدثوا لوكالة شفق نيوز، أن هذا التوافد المنتظم من قبل العراقيين من بقية المحافظات على إقليم كوردستان ومحافظة السليمانية على وجه الخصوص، خلال فصلي الربيع والصيف وفي مناسبات الأعياد ورأس السنة، يقدم نموذجا متقدما في مجال الارتقاء بالسياحة الداخلية، ويكشف أن العراق يمتلك مقومات تطوير صناعة سياحية تجذب السياح من الخارج أيضاً، وعلى وجه الخصوص من الدول العربية.