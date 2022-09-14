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مناصب إدارة منطقة بإقليم كوردستان نقطة خلافية جديدة بين الاتحاد والتغيير

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-14T09:45:26+0000
مناصب إدارة منطقة بإقليم كوردستان نقطة خلافية جديدة بين الاتحاد والتغيير

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن سعي الاتحاد الوطني الكوردستاني لإحداث تغييرات إدارية لصالحه في ادارة كرميان، فيما تتمسك حركة التغيير باعادة تدوير المناصب لصالحها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "من المقرر أن يجتمع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في ادارة گرميان لمناقشة التغييرات في المناصب الحكومية في هذه الإدارة".

واضاف المصدر ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني يتطلع لاستعادة العديد من المناصب التي شغلتها الحركة خلال العامين الماضيين".

وأوضح المصدر أنه "لم يكن هناك نقاش مع الاتحاد الوطني الكوردستاني حول مسالة المناصب"، مبينا انه "ستجري تغييرات ولكن بطريقة لن يتخلى فيها التغيير عن مناصبه، وإنما ستكون هناك تغييرات في المسؤولين والمديرين".

وتابع المصدر أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني طلب فعليا عقد اجتماع مع حركة التغيير ، لكن لم يتم تحديد الموعد بعد".

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