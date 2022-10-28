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منابر كوردستان تدخل على خط الحوادث المرورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-28T11:52:01+0000
منابر كوردستان تدخل على خط الحوادث المرورية

شفق نيوز/ وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أئمة المساجد بتناول موضوع زيادة الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة.

وقال مدير قسم شؤون المساجد في الوزارة، وعد أومربلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تقوم بتحديد ثلاثة مقترحات لخطبة الجمعة، كل يوم أربعاء حيث هناك ما يقارب 4 آلاف خطبة جمعة في إقليم كوردستان".

وأضاف، أن "تحديد المواضيع يتم من حيث أهميتها في المجتمع ومحاولة حلها وتوجيه المواطنين من خلال خُطب الجمعة".

كما أشار أومربلي إلى أن "اختيار موضوع الحوادث المرورية جاء بعد ارتفاع كبير في عددها في الآونة الأخيرة حيث أزهقت الكثير من الأرواح وتسببت بخسائر جسيمة، وقد تم توجيه أئمة المساجد بالتحدث عن هذا الموضوع لما له من أهمية في الوقت الحالي".

وتشهد شوارع إقليم كوردستان، بشكل شبه يومي، حوادث سير مرورية تودي بحياة الكثير من السكان، نتيجة السرعة المفرطة وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

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