مملوكة لشركة "جافي".. مالية كوردستان تعلن بيع 60 عقاراً في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المديرية العامة للمصارف التجارية في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن البدء بإجراءات بيع مجموعة من العقارات العائدة لشركة "جافي للاستثمار السياحي – قطاع خاص"، عبر مزايدة علنية في السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "العدد الكلي للعقارات المعروضة للبيع يبلغ (60) عقاراً، سيتم بيعها كوحدة واحدة ضمن صفقة (باكج) متكاملة، بهدف تسديد الديون المترتبة على الشركة لصالح البنوك التابعة لوزارة المالية".

وأضاف البيان أن "إجمالي الديون المستحقة يبلغ (91,760,660,350) واحداً وتسعين ملياراً وسبعمائة وستين مليوناً وستمائة وستين ألفاً وثلاثمائة وخمسين ديناراً عراقياً، وهي ديون مترتبة على الشركة المذكورة لصالح المصارف الحكومية".

وأكدت المديرية أن "الوزارة ستشارك بشكل رسمي في إجراءات المزايدة، داعية كل من يرغب بالمشاركة من الأفراد أو الجهات إلى مراجعة دائرة التنفيذ الثانية في السليمانية بأقرب وقت للحصول على التفاصيل وإتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".

وبينت أن "موعد البيع سيبدأ الأحد المقبل الموافق الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2025، عبر مزايدة علنية في دائرة التنفيذ الثانية بمدينة السليمانية".

وكانت مديرية الضرائب والعقارات العامة في إقليم كوردستان، أصدرت طلبًا رسميًا إلى قائممقامية السليمانية يقضي بإغلاق منتجع "چاڤي لاند" العائد لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، وذلك في آب/ أغسطس الماضي.

وتأسس منتجع جافي لاند عام 2013 على مرتفعات جبل كويزة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 380 دونم، ويعد من أبرز المشاريع السياحية في المنطقة، حيث يستقطب سنويًا أكثر من مليون ونصف المليون سائح من داخل العراق وخارجه.

يشار إلى أن قوة أمنية كانت قد اعتقلت شاسوار عبد الواحد في 12 من آب/أغسطس الجاري، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية، وهو يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.

وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/أغسطس الجاري تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.