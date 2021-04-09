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ممثل إقليم كوردستان بالحوار الإستراتيجي: واشنطن منحت العراق 250 مليون دولار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-09T13:39:03+0000
ممثل إقليم كوردستان بالحوار الإستراتيجي: واشنطن منحت العراق 250 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلن العميد الركن هـژار عمر إسماعيل ممثل حكومة إقليم كوردستان بملف الأمن والدفاع في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يوم الجمعة تقديم الولايات المتحدة الامريكية مبلغا ماليا مقداره 250 مليون دولار لدعم ملف حماية الحدود بين العراق وسوريا.

وقال العميد الركن إسماعيل في بيان نشرته وزارة البيشمركة اليوم، إن الحوار كان خاصا لتفعيل نتائج المفاوضات السابقة بين أمريكا والعراق، مشيرا إلى مناقشة مواضيع مهمة أخرى تتعلق بالأمن والطاقة والصحة.

ونوه إلى أنه ومنذ العام 2014 دربت الفرق العسكرية الامريكية وفرق التحالف الدولي 189 الف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مبينا ان هؤلاء المدربين أدوا دوراً فاعلا في تحرير 55 الف كيلومتر مربع من قبضة داعش.

وتابع بالقول إن: كلا من العراق والولايات المتحدة متفقان على تغيير مهام القوات الأمريكية والتحالف الدولي في المستقبل إلى التدريب وتقديم المشورة العسكرية.

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