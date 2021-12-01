ممثل الرئيس الروسي يصل إلى أربيل قادماً من بغداد

شفق نيوز/ وصل الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووصل بوغدانوف إلى أربيل قادما من العاصمة العراقية بغداد بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وكان في استقباله سفين دزيي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم حيث عقد الجانبان اجتماعاً في مطار اربيل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي كلا من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، و نيجيرفان بارزاني رئيس الاقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي يتواجد في اربيل حالياً.