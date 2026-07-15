ممثل الخريجين الأوائل في كوردستان: نطالب بالتعيين ضمن موازنة 2027

شفق نيوز- السليمانية

طالب ممثل الخريجين الأوائل في إقليم كوردستان، زانا محمد، يوم الأربعاء، بإدراج أسمائهم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بما يضمن تثبيتهم على الملاك الوظيفي، مؤكداً أن هذا الاستحقاق حق قانوني لا يحتمل المزيد من التأجيل.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن خريجي الأوائل جددوا مطالبهم بالإسراع في حسم ملف تعيينهم، داعياً رئاسات إقليم كوردستان والجهات المعنية إلى التدخل لضمان حقوقهم القانونية وتنفيذ الالتزامات الخاصة بتعيينهم.

وأضاف أن الخريجين أنهوا دراستهم بهدف خدمة المجتمع، إلا أن ملف تعيينهم ما يزال معلقاً، رغم تأكيدات الحكومة المتكررة بشأن ضمان حقوقهم، لافتاً إلى أن أي تعيينات جديدة لهذه الشريحة لم تُنفذ منذ عامي 2017 و2018.

وأشار محمد، إلى أن إدراج أسماء خريجي الأوائل ضمن مشروع موازنة عام 2027 يمثل الخطوة الأساسية لمعالجة هذا الملف وإنهاء معاناة آلاف الخريجين، مطالباً الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالتنسيق لضمان تنفيذ هذا الاستحقاق القانوني.