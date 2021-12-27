ممثلية كوردستان في فرنسا تطالب بعدم تحويل غرق المهاجرين إلى موضوع للمزايدة

شفق نيوز/ طالبت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في فرنسا، اليوم الاثنين، بعدم تحويل غرق الضحايا المهاجرين الى موضوع للمزايدة والتحزيب واي هدف آخر، مناشدة المواطنين وخصوصا الشباب بألا يتم خداعهم مرة اخرى من المهربين والا يسلكوا هذا الطريق غير القانوني والخطير بهدف الهجرة.

وجاء في بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "جثامين الضحايا الستة عشر لحادثة الغرق في القنال الانجليزية اعيدت يوم الاحد 26 كانون الاول الى اقليم كوردستان عن طريق مطار اربيل الدولي وتم تسليمها الى ذويها".

واوضح انه "منذ اليوم الاول للحادثة كانت الممثلية على تواصل مع الجهات الرسمية الفرنسية لمتابعة حسم مصير المهاجرين الذين فقدوا بسبب غرق احدى الزوارق".

واضاف البيان ان "الممثلية تلقت وثائق وطبعات اصابع الضحايا عن طريق وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ودائرة العلاقات الخارجية وتم تسليمها الى فرق التحقيق في الحادثة والطب العدلي، مشيرا الى ان تلك الوثائق والطبعات اسهمت في تسهيل التعرف على هويات الضحايا".

ولفت البيان الى انه "بعد انتهاء الاجراءات القانونية في يوم الاربعاء 15 من شهر كانون الاول الجاري قام مستشفى مدينة ليل بتسليم الوثائق الرسمية للضحايا الستة عشر وتم تسليم الجثامين الى ممثل مكتب ممثلية حكومة الاقليم في فرنسا، مبينا ان السفارة العراقية في باريس قامت مشكورة بالتعاون في تصديق الوثائق".

وعبر البيان عن شكر الممثلية وتقديرها لجميع الاطراف والمنظمات والمؤسسات التي سعت للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين، مستدركة انها تطالب الا يتم تحويل ارواح هؤلاء الضحايا الى موضوع للمزايدة والتحزيب واي هدف اخر.

وطالب المواطنين وخصوصا الشباب الا يتم خداعهم مرة اخرى من المهربين والا يسلكوا هذا الطريق غير القانوني والخطير بهدف الهجرة".