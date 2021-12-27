سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ممثلية كوردستان في فرنسا تطالب بعدم تحويل غرق المهاجرين إلى موضوع للمزايدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-27T19:37:47+0000
ممثلية كوردستان في فرنسا تطالب بعدم تحويل غرق المهاجرين إلى موضوع للمزايدة

شفق نيوز/ طالبت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في فرنسا، اليوم الاثنين، بعدم تحويل غرق الضحايا المهاجرين الى موضوع للمزايدة والتحزيب واي هدف آخر، مناشدة المواطنين وخصوصا الشباب بألا يتم خداعهم مرة اخرى من المهربين والا يسلكوا هذا الطريق غير القانوني والخطير بهدف الهجرة.

وجاء في بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "جثامين الضحايا الستة عشر لحادثة الغرق في القنال الانجليزية اعيدت يوم الاحد 26 كانون الاول الى اقليم كوردستان عن طريق مطار اربيل الدولي وتم تسليمها الى ذويها".

واوضح انه "منذ اليوم الاول للحادثة كانت الممثلية على تواصل مع الجهات الرسمية الفرنسية لمتابعة حسم مصير المهاجرين الذين فقدوا بسبب غرق احدى الزوارق".

واضاف البيان ان "الممثلية تلقت وثائق وطبعات اصابع الضحايا عن طريق وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ودائرة العلاقات الخارجية وتم تسليمها الى فرق التحقيق في الحادثة والطب العدلي، مشيرا الى ان تلك الوثائق والطبعات اسهمت في تسهيل التعرف على هويات الضحايا".

ولفت البيان الى انه "بعد انتهاء الاجراءات القانونية في يوم الاربعاء 15 من شهر كانون الاول الجاري قام مستشفى مدينة ليل بتسليم الوثائق الرسمية للضحايا الستة عشر وتم تسليم الجثامين الى ممثل مكتب ممثلية حكومة الاقليم في فرنسا، مبينا ان السفارة العراقية في باريس قامت مشكورة بالتعاون في تصديق الوثائق".

وعبر البيان عن شكر الممثلية وتقديرها لجميع الاطراف والمنظمات والمؤسسات التي سعت للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين، مستدركة انها تطالب الا يتم تحويل ارواح هؤلاء الضحايا الى موضوع للمزايدة والتحزيب واي هدف اخر.

وطالب المواطنين وخصوصا الشباب الا يتم خداعهم مرة اخرى من المهربين والا يسلكوا هذا الطريق غير القانوني والخطير بهدف الهجرة".

related

كوردستان تنفي صحة قائمة اسماء ضحايا غرقوا قبالة السواحل الفرنسية

Date: 2021-12-12 14:27:15
كوردستان تنفي صحة قائمة اسماء ضحايا غرقوا قبالة السواحل الفرنسية

بينهم كورد.. فقدان لاجئين في بحر اليونان

Date: 2021-07-23 14:14:16
بينهم كورد.. فقدان لاجئين في بحر اليونان

صور .. اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي امام اللاجئين السوريين

Date: 2020-08-23 12:13:33
صور .. اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي امام اللاجئين السوريين

السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

Date: 2019-08-28 17:58:53
السليمانية.. أول مدينة في كوردستان والعراق تصنّف النفايات

كورونا كوردستان.. 480 إصابة و15 وفاة خلال يوم واحد

Date: 2021-11-22 19:05:20
كورونا كوردستان.. 480 إصابة و15 وفاة خلال يوم واحد

إقليم كوردستان يعتزم ربط النظام المروري الالكتروني مع بغداد

Date: 2020-11-25 07:17:56
إقليم كوردستان يعتزم ربط النظام المروري الالكتروني مع بغداد

افتتاح مكتب جديد لمنح الجوازات في اربيل

Date: 2020-02-17 09:59:41
افتتاح مكتب جديد لمنح الجوازات في اربيل

مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية

Date: 2021-07-21 14:03:08
مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية