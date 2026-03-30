ممثلية التربية الاتحادية في السليمانية تحول التعليم إلى إلكتروني

شفق نيوز- السليمانية

قررت ممثلية التربية الاتحادية في السليمانية، يوم الاثنين، التحول إلى التعليم الإلكتروني، بناء على توجيهات الوزارة.

وقالت الممثلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات وزير التربية عقب اجتماع اليوم في مقر الوزارة، تقرر اعتماد ما يُطبق في مدارس حكومة إقليم كوردستان على مدارس أقسام التربية (أربيل، السليمانية، دهوك)".

وأضافت "وعليه، سيتم اعتبارًا من يوم غد اعتماد التعليم الإلكتروني، مع تحديد أيام للامتحانات الفصلية والنهائية الحضورية بالتنسيق مع الوزارة، لاستكمال ما تبقى من المناهج الدراسية".

وكانت وزارة التربية الاتحادية، قررت ظهر اليوم، اعتماد ما يطبق من قرارات في إقليم كوردستان، على الممثليات الاتحادية في الإقليم.

يشار إلى أن إقليم كوردستان، قرر تحويل التعليم، في المدارس والجامعات والمعاهد، إلى الإلكتروني قبل يومين.