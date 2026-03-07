ممثليات التربية العراقية في كوردستان تعطل الدوام لغاية 23 آذار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

قررت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم السبت، تعطيل الدوام في مدارس ممثلياتها في إقليم كوردستان لغاية 23 آذار/ مارس الجاري.

وبحسب ممثلية السليمانية، فإن "وزير التربية وكالة، أحمد جاسم الأسدي وجه باستمرار إيقاف الدوام في مدارس أقسام تربية (أربيل، دهوك، السليمانية) لغاية يوم الاثنين الموافق 23 آذار/ مارس الجاري، تماشياً مع ما أعلنته وزارة التربية في إقليم كوردستان، على أن يستمر الدوام الرسمي في ديوان الأقسام".

وكانت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، أعلنتا أمس الجمعة، تمديد عطلة المدارس والجامعات في الإقليم حتى 23 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من أجل المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المعلمين والطلاب، تقرر أن تكون الفترة من يوم الأحد 8 آذار/ مارس 2026 إلى يوم الاثنين 23 آذار/ مارس 2026 عطلة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، الحكومية، الأهلية، الخاصة، والدولية".

وأضاف: الفترة من 11 آذار إلى 23 آذار، هي عطلة الربيع الرسمية للمؤسسات التعليمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، أن استكمال العام الدراسي الحالي مرتبط بالأوضاع الأمنية، مبيناً أن تقييم الموقف والقرارات سيتم وفق التطورات والمعطيات المتواصلة بما يحقق سلامة الطلبة والهيئات التعليمية، ويضمن استمرار العملية التربوية في عموم البلاد.

ويوم أمس الجمعة، وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الجامعات الحكومية والأهلية كافة، بضرورة استكمال إجراءات المنصات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور التوجيه.