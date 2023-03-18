ممثلو 83 دولة يشاركون في مهرجان آذار ونوروز في أربيل

شفق نيوز/ وصل ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم صباح اليوم السبت إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للمشاركة في مهرجان آذار ونوروز.

وبحسب المعلومات الواردة فإن ممثلي الدول سيعقدون لقاءات مع المسؤولين في الإقليم على هامش الزيارة.

وبهذا الصدد قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي في تصريح للصحفيين أدلى به من مطار اربيل الدولي خلال استقباله ممثلي الدول، إن عيد نوروز خاصة في 21 آذار/مارس يصادف فيها تحول خاصة في العام 1991 حيث تحرر فيه اقليم كوردستان كافة أصبح السبب بتشكيل إقليم حر، مبينا أنه منذ العام 1991 بذلنا الجهود لتوسيع علاقات الإقليم الدولية يوما بعد آخر.

وأوضح أنه بدعوة من رئيس وزراء إقليم كوردستان سيشارك ممثلو الدول والبعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل في هذه المراسم.

وانطلقت في مدينة أربيل، يوم السبت الماضي، مهرجان أعياد آذار ونوروز بافتتاح "جدارية الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.