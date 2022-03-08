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مسرور بارزاني يجتمع مع ممثلي 12 شركة أمريكية: سنواصل الحوار مع بغداد للتوصل لحل شامل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T10:56:08+0000
مسرور بارزاني يجتمع مع ممثلي 12 شركة أمريكية: سنواصل الحوار مع بغداد للتوصل لحل شامل

شفق نيوز/ إجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من مجلس الأعمال الأمريكي - الكوردستاني وممثلي عدد من الشركات الأمريكية.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت ممثلة حكومة الإقليم لدى أمريكا بيان سامي عبد الرحمن ملخصاً عن أهداف زيارة الوفد التجاري التي أجريت بالتنسيق مع ممثلية حكومة إقليم كوردستان في أمريكا ومجلس الأعمال الأمريكي – الكوردستاني، والتي ضمت ممثلين عن 12 شركة أمريكية مختلفة في مجالات الأغذية والطاقة والتكنولوجيا والإسكان.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، ان رئيس الحكومة سلط الضوء على الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان على صعد مختلفة، ويتمثل هدفها الرئيسي بتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية اقتصادية متينة في إقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية حل المشاكل بموجب الدستور.

وجدد مسرور بارزاني التأكيد بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا إزاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري وينتهك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي.

وأضاف: "لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية على الإطلاق، وسنواصل في الوقت ذاته الحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل شامل ودستوري للمشاكل العالقة".

وفي ختام الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات الأمريكية أعمالهم وبرامجهم في إقليم كوردستان والعراق، حسب البيان.

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