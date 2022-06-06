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ممثلو المكونات في إقليم كوردستان: الرئيس نيجيرفان بارزاني ضمان لحماية الحقوق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T13:27:20+0000
ممثلو المكونات في إقليم كوردستان: الرئيس نيجيرفان بارزاني ضمان لحماية الحقوق

شفق نيوز/ اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مع الأطراف السياسية لمكونات إقليم كوردستان وبرلمانييهم وممثليهم.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان إن الاجتماع يأتي مواصلة لمساعي الرئيس نيجيرفان بارزاني، من أجل تقريب رؤى الأطراف السياسية والمكونات تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان.

وطرح ممثلو المكونات، خلال الاجتماع، وجهات نظرهم من الانتخابات وقانون الانتخابات وحماية حقوقهم، وأكدوا على أهمية دور ودعم الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان لحماية حقوقهم واحترام آرائهم وتوجهاتهم المتعلقة بالقضايا المرتبطة بحقوقهم.

وإلى جانب التعبير عن دعمه الكامل لحقوق المكونات وحمايتها، شدد بارزاني على أن المكونات يجب أن تكون لها قراراتها الخاصة بها وعلى أن تُحترم رؤاهم وقراراتهم، وطمأنهم إلى أنه لن يتم السماح بأي مسعى يرمي إلى تحديد حقوق المكونات وخاصة المرتبطة بمسألة الانتخابات وتمثيلها في البرلمان وسائر مؤسسات إقليم كوردستان، بل على العكس من ذلك، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام بحقوقهم.

من جهتها، ثمنّت الأطراف السياسية وممثلو المكونات في إقليم كوردستان مواقف الرئيس نيجيرفان بارزاني، مؤكدين دوره في حماية وتعميق روح التعايش وقبول الآخر والتسامح بين مكونات شعب كوردستان، ووصفوه بالضمان لحماية حقوقهم.

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