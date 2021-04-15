ممثلو الكورد يرفعون شكوى ضد الرئيس الايراني حسن روحاني

شفق نيوز/ سجل ممثل منطقة مريوان الكوردية في الدورة السادسة للبرلمان الإيراني السابق عبدالله سهرابي، شكوى ضد الرئيس الايراني حسن روحاني لدى المحكمة العليا في طهران.

وقال سهرابي في بيان إنه "بعد خيبة الأمل من تنفيذ البرنامج المكون من 10 فقرات التي وقعها واعلن عنها روحاني أثناء حملته الانتخابية للدورة الخامسة عشر لرئاسة ايران" فانه "كناشط كوردي رأى أنه ليس له سوى تسجيل شكوى ضده بالادلة والمستندات التي اصبحت كصك من رصيد، وأنه يرى عمله هذا آخر خطوة له للتحقيق في الوعود التي قطعها على نفسه في الانتخابات واستطاع من خلالها اجتذاب نحو 70 بالمائة من المقاعد الكوردستانية.

وأضاف سهرابي ان مطالبه بهذا العمل الذي قام به تحديد حقوق وحصة الأقليات الايرانية بشكل قانوني.

وأضاف البرلماني السابق ان نتيجة هذه المحاكمة مهما كانت سيكون بالنسبة له قول هذا الكلام والتحديد القانوني أمر مهم جدا، لافتا الى انه يتوجب على المرشحين المقبلين ان يعلموا ان عليهم ان يقطعوا وعودا اكثر حقيقية للبلاد والمواطنين.