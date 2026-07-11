ممثلة "الزرادشتيين" في كوردستان ترد على "اساءة" صدرت من أستاذ جامعي وتطالبه بالاعتذار

شفق نيوز- السليمانية

عبّرت ممثلة المكون "الزرادشتي" في إقليم كوردستان ئاوات حسام الدین، يوم السبت، عن رفضها الاتهامات التي طالت الديانة "الزرادشتية" على خلفية تصريحات أدلى بها أحد أساتذة الجامعات في محافظة دهوك، مؤكدة أن تلك التصريحات تسيء إلى ثقافة التعايش الديني في كوردستان.

وقالت حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن إقليم كوردستان يتميّز بتاريخ طويل من التعايش بين مختلف الأديان والطوائف والمكونات.

وأضافت أن الأصوات التي تسيء إلى أي دين أو مكون لا تخدم هذا الإرث المشترك، بل تهدد قيم الاحترام المتبادل التي يعيشها أبناء الإقليم.

وأكدت حسام الدين أن الديانة الزرادشتية تعد من أقدم الديانات المعروفة، مبينة أن أتباعها "يعبدون الله سبحانه وتعالى، فيما تمثل النار رمزاً مرتبطاً بالكون والطهارة، وليست معبوداً كما يروج البعض".

ونفت ممثلة المكون "الزرادشتي" صحة الاتهامات التي تتحدث عن "انتقاص الديانة الزرادشتية من مكانة المرأة، أو تشبيهها بالحيوانات".

وأشارت إلى أن "الزرادشتية من أكثر الديانات التي منحت المرأة حقوقها واحترمت مكانتها، وهو ما يظهر في دور المرأة داخل المكون الزرادشتي".

كما رفضت ما وصفته بـ"الادعاءات المغلوطة بشأن إباحة زواج المحارم في الديانة الزرادشتية"، مؤكدة أن "هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن اختلاف عادات الزواج بين الأديان لا يبرر إطلاق مثل هذه الاتهامات".

وبينت حسام الدين، أن أبناء الديانة الزرادشتية يعيشون في السليمانية إلى جانب المسلمين والمسيحيين والصابئة المندائيين والكاكائيين في أجواء من الاحترام والتعاون.

وأكدت أن نساءً "زرادشتيات" شاركن خلال الأيام الماضية في مجلس عزاء الإمام الحسين داخل حسينية الحكيم، في خطوة تعكس احترام المكون "الزرادشتي" لبقية الأديان والمذاهب وتعزز قيم التعايش.

ودعت ممثلة المكون "الزرادشتي"، أستاذ الجامعة الذي وجه تلك التصريحات إلى "مناظرة علمية تستند إلى الحقائق والوثائق، بعيداً عن الروايات التاريخية المغلوطة"، مطالبة إياه بالظهور عبر وسائل الإعلام وتقديم اعتذار رسمي والاستماع إلى رد ممثلي الديانة الزرادشتية.

وكان أحد أساتذة الجامعات في محافظة دهوك قد أثار جدلاً خلال الأيام الماضية بعد نشره تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها بعض العادات المرتبطة بالزواج في الديانة "الزرادشتية"، ووجه انتقادات لطريقة تعاملها مع المرأة، الأمر الذي قوبل برفض من ممثلي المكون "الزرادشتي" في إقليم كوردستان.