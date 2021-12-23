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مليون و500 الف سائح قصدوا دهوك خلال 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-23T11:06:34+0000
مليون و500 الف سائح قصدوا دهوك خلال 2021

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك يوم الثلاثاء أن مليون ونصف المليون سائح زاروا المحافظة من داخل وخارج إقليم كوردستان خلال العام 2021 الذي شارف على الإنتهاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير السياحة خيري علي استعرض فيه الاحصائيات الرسمية بشأن عمل ونشاطات المديرية.

وقال علي خلال المؤتمر، إنه "خلال هذا العام زار مليون و500 الف سائح الأماكن السياحية في المحافظة التي يوجد فيها 900 مركزا سياحيا 250 منها طبيعياً"، منوها إلى أنه خلال 2021 تم افتتاح 60 مركزاً سياحياً جديداً في دهوك.

وأضاف "إن لدى المحافظة خطة سياحية طويلة الأمد تستغرق 10 أعوام، رفعها مجلس المحافظة إلى حكومة إقليم كوردستان".

المسؤول الحكومي تابع بالقول إن "هناك خطة سياحية ستقوم باعتمادها المديرية للعام 2022 تتمثل بافتتاح فنادق راقية في دهوك وقضاء العمادية إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية من بينها (تلفريك جبل كاره)".

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