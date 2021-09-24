مليونان ونصف المليون سائح زاروا إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت هيئة السياحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة بأن قرابة مليونين ونصف المليون سائح قصدوا الإقليم، مبينة أن نسبة السياحة إلى الإقليم ارتفعت 31 بالمئة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم.

ونشرت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم في بيان إحصائية عن هيئة السياحة حول عدد السائحين الذين جاءوا إلى الإقليم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

ووفقا للإحصائية فإن مليونين، و423 الفا، و658 سائحا قصدوا إقليم كوردستان، ومقارنة في الأشهر الثمانية من العام الماضي فإن نسبة السائحين ارتفعت 31%.

وقد ازداد عدد السائحين الوافدين إلى الإقليم وبشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا تفشي ظهور فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي، وإغلاق المطارات والحدود.

وقد زاد هذا العدد بشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين من انتشار كورونا والحجر الصحي وإغلاق المطارات والحدود.

وفي الوقت الراهن تعتمد الدول التي تشهد حركة سياحية فحص فيروس كورونا والتطعيم باللقاح المضاد ضد الوباء كوثائق معتمدة على مستوى العالم.