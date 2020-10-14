"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول بإلقاء القبض على مسؤول محلي في محافظة السليمانية يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بتزوير وصولات تصل قيمتها إلى مليارات الدنانير في معبر برويزخان الحدودي مع إيران.

وقال مصدر في مجلس محافظة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات المختصة ألقت القبض على محمد شیخ وهاب عضو مجلس محافظة السليمانية عن كتلة التغيير على خلفية اتهامه بتزوير وصولات تصل قيمتها إلى مليارات الدنانير في معبر بروزيخان.

وأضاف أن محكمة كرميان أصدرت مذكرة إلقاء قبض في السادس من الشهر الجاري بحق شيخ وهاب ووالده، مبيناً أنه تم توقيف والده أولاً، إذ تأخر تنفيذ المذكرة بحق شيخ وهاب نتيجة الحصانة التي كان يتمتع بها باعتباره عضو في مجلس المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن السلطات المختصة ألقت القبض عليه قبل قليل وسيحال إلى المحكمة للتحقيق معه ومحاكمته في التهم الموجهة إليه.



