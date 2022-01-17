ملف المهاجرين على رأس مباحثات نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية ليتوانيا

شفق نيوز/ تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير خارجية ليتوانيا كاربيلوس لاندسبيرك، يوم الاثنين، جملة ملفات ذات اهتمام مشترك وعلى رأسها ملف المهاجرين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة ورد لوكالة شفق نيوز بأن بارزاني استقبل الوزير الليتواني وبحثا تطوير العلاقات بين إقليم كردستان والعراق مع ليتوانيا، والعملية السياسية والوضع العراقي بشكل عام، واستمرار هجمات داعش، واوضاع النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان، ومسالة المهاجرين والمهجرين في مخيمات اوروبا.

وقدم وزير خارجية ليتوانيا شكره للعراق واقليم كوردستان في اتخاذ الخطوات والتعاون لمعالجة مسالة المهاجرين، معبرا عن أمله بأن يكون هذا التعاون فرصة للعمل المشترك وتطوير العلاقات بين لتيوانيا والشعب العراقي واقليم كوردستان وتوسيعها وبالاخص في مجالات التدريب المهني والتربية والتعليم والمجالات الاخرى.

من جانبه قدم بارزاني شكره الى ليتوانيا الذي هو جزء من التحالف الدولي ضد داعش ومساعدة العراق واقليم كردستان.

وبشأن الهجرة، قال بارزاني إن إقليم كوردستان لن يكون جزءاً من خلق المشاكل للدول الاوربية إطلاقاً.

وأشار البيان إلى أن رؤى الطرفين تطابقت ضرورة إيقاف الاتجار بالبشر واستخدامهم للاغراض السياسية، ولهذا الغرض فان التعاون المشترك بين العراق واقليم كوردستان والدول الاوربية أمر ضروري.

وكان الوزير الليتواني قد وصل في وقت سابق الاثنين إلى أربيل للقاء قادة إقليم كوردستان بعد أن التقى كبار مسؤولي العراق في بغداد أمس الأحد.