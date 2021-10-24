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ملف المحاضرين بالمجان في جلسة برلمان كوردستان.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-24T11:19:22+0000
ملف المحاضرين بالمجان في جلسة برلمان كوردستان.. صور

شفق نيوز/ أفاد أعضاء في برلمان اقليم كوردستان، يوم الاحد، بأن برلمان الاقليم سيناقش ملف المحاضرين المجانيين في جلسته المقبلة.   

ومن المقرر ان يعقد برلمان كوردستان  جلسته الاعتيادية رقم 4 للدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 تشرين الاول الحالي.

ووفقاً لأعضاء في برلمان الاقليم، فأنه من المقرر أن يتم ادخال موضوع مشكلة المعلمين المحاضرين بالمجان في برنامج عمل الجلسة المقبلة لبرلمان كوردستان.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، أن أعضاء في  برلمان كوردستان أكدوا خلال لقائهم ممثلي المحاضرين المجانيين ، أن المعلمين المحاضرين ابلوا بلاء حسنا خلال الفترة الماضية وقدموا ما بوسعهم لخدمة العملية التعليمية، ومن الضروري دعمهم ومساندتهم في مطالبيهم المشروع .

واشار البرلمانيون، إلى أنه على حكومة اقليم كوردستان ضرورة الاسراع بمعالجة مشكلة المعلمين المحاضرين وتحويلهم الى الملاك العام للحكومة.

ويتظاهر العشرات من المعلمين المحاضرين بالمجان في محافظة السليمانية بشكل شبه يومي امام مديرية التربية وادارة محافظة السليمانية، ومؤخراً نقلوا تظاهراتهم امام مكتب البرلمان في المحافظة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم .   

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