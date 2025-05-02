ملف التبادل "كوردستان - طهران" يتصدر مباحثات محافظ أربيل في إيران

شفق نيوز/ أكد محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية، رضا رحماني، يوم الجمعة، حرص محافظته على تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، فيما أشار إلى أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وأعرب رحماني، في تصريح نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، عقب لقائه محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن أمله بأن "تسهم هذه الزيارة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية"، داعياً أن تكون زيارة خوشناو بداية لمرحلة متقدمة من التفاهم والتعاون بين أذربيجان الغربية وإقليم كوردستان.

وأشار المحافظ الإيراني، إلى "الموقع الإستراتيجي لمحافظته"، مبيناً أن "أذربيجان الغربية باتت محط أنظار العديد من الدول المجاورة، بالنظر إلى إمكاناتها الواسعة في مجالات التجارة والسياحة والقدرات البشرية".

كما أكد أن الحكومة الإيرانية، ضمن إستراتيجيتها الإقليمية، تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع العلاقات مع دول الجوار، لافتاً إلى أهمية البنى التحتية الحدودية.

وأشار إلى أن "أذربيجان الغربية تلعب دوراً مهماً في ربط الممرات البرية والجوية بين إيران والدول المحيطة"، مشيراً إلى بعض التحديات، أبرزها تأخير حركة الشاحنات عند المنافذ الحدودية المشتركة مع العراق ولابد من تفعيل تفاهمات ثنائية لمعالجة هذه الإشكالات.

وأشاد محافظ أذربيجان الغربية، بـ"تعاون إقليم كوردستان في تنظيم وتسهيل طريق زوار الأربعين"، مشيراً إلى أن "هذا المسار الديني يمثل قيمة روحية عميقة ويستحق أعلى درجات التنسيق والخدمة".

وعن معبر كلاشين الحدودي، أوضح رحماني أن "الخطوات الإدارية لافتتاحه تجري حالياً"، مؤكداً أن "تشغيله سيساهم في توسيع التبادل التجاري وزيادة الروابط بين الجانبين".