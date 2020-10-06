ملفات مهمة على طاولة بارزاني والخارجية الامريكية بينها "مشاكل بغداد واربيل"

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، ضرورة تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والاستثمار الأمريكي في العراق والإقليم.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني استقبل مساء اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي"، مبينة أن الجانبين بحثا "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، الحوار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي والعلاقات بين الطرفين، مشاكل أربيل – بغداد والحوار من أجل حلها، الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي المضاد لداعش، مسألة الانتخابات المبكرة القادمة، تهديدات ومخاطر الإرهاب والتصدي له والنشاطات المسلحة لداعش".

وأكد الجانبان، وفق البيان، على "تعزيز علاقات أمريكا مع العراق وخاصة في المجال الاقتصادي وتوفير فرص العمل للقطاع الخاص والاستثمار الأمريكي في العراق وإقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بينهما."

وأشار البيان الى أن "آراء الجانبين اتفقت فيما يخص حاجة العراق وإقليم كوردستان إلى استمرار مهام ومساندة التحالف الدولي المضاد لداعش، وإلى التعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية حتى القضاء النهائي على تهديدات داعش والتخلص منه."

وخلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل، بحثت أوضاع المنطقة بصورة عامة، ووباء كوفيد-١٩ وآثاره ومجموعة مسائل أخرى تهم الجانبين.



