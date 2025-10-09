ملفات دسمة على الطاولة.. كشف تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني - أردوغان

شفق نيوز- أنقرة/ أربيل

أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مباحثات معمقة في أنقرة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمحورت حول العلاقات بين تركيا وكلٍّ من بغداد وأربيل، إلى جانب مجالات التعاون المشترك، والوضع العام في العراق، والمسار السياسي والانتخابات البرلمانية، والأوضاع الداخلية في كوردستان، والتطورات في سوريا.

وأشاد الجانبان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بمستوى العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، وأكدا استعدادهما لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، سلط الجانبان الضوء على مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، لما يمثله من مصلحة اقتصادية عامة للعراق، مؤكدين أن هذه الخطوة تصب في خدمة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

من جانبه، جدد أردوغان، تأكيد دعم ومساندة بلاده للعراق وإقليم كوردستان، مبيّناً أن علاقات تركيا مع الجانبين تحظى بأهمية ومكانة خاصة لدى أنقرة.

وفي المقابل، أعرب نيجيرفان بارزاني، عن شكره وتقديره لدعم وتعاون تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن تركيا تُعد شريكاً مهماً للإقليم والعراق، ويمكن للطرفين تعزيز التعاون في مجالات متعددة وبما يخدم المصالح المشتركة.

وشكل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخطوات عملية السلام في تركيا، وآخر التطورات في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محاور أخرى من الاجتماع.