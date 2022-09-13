ملفات الاستثمار والسياسة على طاولة مباحثات رئيس اقليم كوردستان والسفير القطري

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير القطري في العراق، خالد بن حمد السليطي، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة قطر، والتطورات السياسية، بالإضافة إلى جهود افتتاح قنصلية عامة قطرية في أربيل مستقبلاً.

وبحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان، فإن الجانبين أكدا رغبة قطر وإقليم كوردستان في زيادة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بينهما وتمهيد الأرضية الملائمة للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات والمجالات في إقليم كوردستان والعراق، ونوّها بأهمية الرحلات المباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى العراق وإقليم كوردستان.

أهمية الأمان والاستقرار السياسي العراقي لعموم المنطقة، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع.

كما تم التباحث بين الجانبين في الاستعدادات التي تتخذها قطر لاحتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.