ملتقى السليمانية الدولي السابع ينهي استعداداته وانطلاق الفعاليات بعد الغد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة ملتقى السليمانية الدولي السابع، يوم الإثنين، انهاء الاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى يوم الأربعاء 15 / 3 / 2023 والتي تستمر ليومين.

ويعقد ملتقى السليمانية الدولي السابع تحت عنوان "بعد 20 عاما: العراق والمنطقة في خضم تحديات عالمية جديدة.

وقالت إدارة الملتقى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملتقى السليمانية هو مؤتمر سياسي رفيع المستوى يركز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستضيفه معهد الدراسات الإقليمية والدولية (IRIS) في الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية".

واضافت ان "هذه هي المرة السابعة التي تنظم فيها الجامعة هذا الملتقى، والذي سيناقش مواضيع السياسة والاقتصاد والبيئة والقانون وحقوق الإنسان والصحة والطاقة والعديد من القضايا الهامة الأخرى".

واشار البيان الى انه "خلال يومي الملتقى، سيجتمع مفكرون وخبراء وصناع قرار من المنطقة والعالم لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية في العالم وعرض وجهات النظر الحالية ونقاط الخلاف".

وبين ان "عنوان الملتقى لهذا العام سيكون "بعد 20 عاما: العراق والمنطقة في خضم تحديات عالمية جديدة"، بالإضافة إلى المشاركين فيه، تتم تغطية الملتقى من قبل عدد كبير من الصحفيين والقنوات الإعلامية المحلية والعالمية، ويُنظر إليه على أنه حدث إعلامي مهم".

ويسعى ملتقى السليمانية إلى ترجمة الأفكار والمناقشات إلى إجراءات وسياسات ملموسة يمكن أن تحدث فرقًا في حياة الناس.