ملا بختيار يكشف المستور داخل جدران الاتحاد الوطني وتفاصيل محاولة اغتياله: القادم أسوأ

شفق نيوز/ اكد القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار، تعرضه لمحاولة اغتيال عن طريق السمّ، على يد "الرفاق"، في إشارة إلى عناصر في الحزب.

جاء ذلك في مقال مطول لملا بختيار، ترجمته وكالة شفق نيوز، وحمل عنوان "مقارنة بين تسميمي ومحاولة اغتيال ٢٥/١٠/٢٠٠٥"، حيث كشف تفاصيل خاصة عن حياة الحزب والصراعات، بالإضافة إلى عدة محاولات اغتيال تعرض لها منذ عام ٢٠٠٥، وصولاً إلى محاولة الاغتيال الأخيرة على يد "الرفاق".

حيث يقول، "في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقده في (٢٥ - ٩- ٢٠١٩) وفيه تم اقرار نظام "الرئيس المشترك" للحزب، وفي المؤتمر نفسه تم الاتفاق على إنشاء "المجلس السياسي الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني" برئاسة كوسرت رسول وعضوية بعض الأعضاء ومنهم ملا بختيار.

ملا بختيار وصف نتائج المؤتمر بـ(الفانية) ورأى زجه بعضوية المجلس محاولة لمحو وجوده داخل الحزب، إلا أن من أراد القيام بهذه الأفعال نكروا فعلتهم، وبالتالي توجهوا الى اساليب "فاسدة" وهي لفني الأجساد ايضاً وليس فقط حضورهم في الحزب".

وخاطب ملا بختيار، كوسرت رسول "لا اعتقد اننا اتفقنا هكذا؟ لقد رضينا بأن نكون في هذا المجلس وسكتنا فقط لنحافظ على وحدة الحزب وألا نكون سبباً في خرابه، الا ان هنالك محاولات جادة لقتلنا ايضاً.. وللاسف الأسوأ في الطريق".

في جزء آخر من المقال، وجه ملا بختيار حديثه الى "هيروخان"- القيادة بالحزب وزوجة مؤسسه جلال طالباني- "فضلتي الرحمة على مصالح الحزب ولذلك بعض من الذين حولكِ قد قابلوا محاولاتك بطرق وضيعة ولانهم كانوا بقربك فهم كانوا يدبرون لكِ المكائد".

ويقول ملا بختيار أن من أهداف المؤتمر الرابع، توحيد صفوف الحزب الا ان نتائج الانتخابات التي أجريت في ١٠-١٠-٢٠٢١ كانت خسارة الحزب لمقاعد اضافية وتوضحت ان اكثر من ٣٠٠ الف مصوت لم يعودوا يثقون بهذا الحزب".

ويضيف "الان صفوف الوحدة في الحزب قد ذهبت مع الريح، والقوات الخاصة التابعة لبعض القَعَدةَ في الاتحاد الوطني قد اصبحوا اقوى من قبل، والحياة الحزبية أصبحت فاسدة واخذ الضرائب والحرام وتوزيعه اصبح حديثاً يتداول على ألسنة الجميع".

ومنذ تموز يوليو 2021 برز صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني مع قيام بافل طالباني بالإطاحة بشريكه في قيادة الحزب، لاهور شيخ جنكي طالباني، وإعلان نفسه رئيساً للحزب.

وتصاعد التوتر بعد أن اتهمت قيادة الاتحاد للاهور طالباني بزرع جاسوس في بيت بافل، وأن محاولةً لقتل الأخير بالسم قد حصلت إثر ذلك.