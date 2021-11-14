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ملا بختيار يقول إن محاولة اغتياله بالسم جرت من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-14T08:12:01+0000
ملا بختيار يقول إن محاولة اغتياله بالسم جرت من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الأحد جهات داخل حزبه بمحاولة اغتياله بواسطة إطعامه السُم.

وقال ملا بختيار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "من داخل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني تم إطعامي السُّم، وهذه الجريمة أُرتكبت بحقي قبل الثامن من شهر تموز/يوليو الماضي وفق لمعومات حصلت عليه من وكالة المعلومات".

وأضاف أن "محاولة اغتياله بالسم تم إثباتها على أعلى المستويات الطبية"، واصفا إطعامه السم بأنها "جريمة سياسية وحزبية".

ملا بختيار أكد أنه لن يتهم أحداً حتى انتهاء التحقيق في هذه القضية لأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ولكنه قال: لن اتنازل عن حقي الشخصي.

كما تعهد القيادي في الاتحاد الوطني بأن "المتورط في محاولة اغتياله إذا قدم إليه واعترف بذنبه فإنه سيعفو عنه ولن يسمح لأي شخص حتى الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتعرض له".

وأعلن أن وزارة الداخلية العراقية، وسلطات دولية فتحت تحقيقا في حادثة اغتياله الفاشلة، قائلا: إنه داخل الاتحاد الوطني تم إطعامي السم لتقوم بإبلاغي وتحذيري الاستخبارات العراقية أي سوء حظ هذا؟

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