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ملا بختيار يعود إلى السليمانية وهذه أولى خطواته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-13T06:40:20+0000
ملا بختيار يعود إلى السليمانية وهذه أولى خطواته

شفق نيوز / أعلن المكتب الإعلامي للقيادي ونائب مسؤول المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار، عن عودته إلى السليمانية بعد ظهر يوم السبت .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بختيار سيصل السليمانية عائدا من ألمانيا في تمام الساعة ( 2:30 ) من ظهر اليوم السبت الموافق ( 13-11-2021 ) على متن طائرة خاصة"  .

وأضاف أن "أعضاء المجلس السياسي وأعضاء قياديين في الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكونون في استقباله في صالة الاستقبال الرئاسية في مطار السليمانية"، مشيراً إلى أن "مجموعة من المواطنين من مختلف مناطق الاقليم سيكونون في استقبال ملا بختيار خلال عودته الى السليمانية".

وأوضح أن "حالة ملا بختيار الصحية تحسنت كثيرا خلال فترة أخذ العلاج في ألمانيا وهو الآن بوضع صحي يسمح له بمزاولة اعماله بعد اكمل مراسيم استقبال المهنئين" .

وكان مصدر خاص أبلغ وكالة شفق نيوز أن المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقد جلسة في السليمانية وسيرأس الجلسة ملا بختيار للمصادقة على قرار إبعاد الرئيس المشترك المبعد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من أعضاء المجلس القيادي للحزب .

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