ملا بختيار يطلق تحذيراً من قرارات صعبة سيواجهها الإقليم ويتوقع نتائج انتخابات كوردستان "مبكرا"

شفق نيوز/ أكد السياسي الكوردي البارز ملا بختيار اليوم الخميس أن الاتحاد الوطني الكوردستاني وباقي الأحزاب ستتراجع أصواتها في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه كان على المحكمة الاتحادية إيجاد "حل افضل" لمشكلة الكوتا في كوردستان.

وقال ملا بختيار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جميع الأحزاب ستتراجع أصواته في الانتخابات المقبلة وذلك لعدة اسباب اهمها الوضع الاقتصادي والديون المترتبة بذمة الحكومة من رواتب وكذلك الضغط الممارس من بغداد والمخاوف الإقليمية والخارجية على الإقليم كل هذا جعل المواطن الكوردي محبط نفسيا"، متوقعا ان "الأحزاب ستحصل على مقاعدها في الانتخابات وذلك بسبب النظام الانتخابي".

وعن قضية الكوتا وقرار المحكمة الاتحادية العراقية الاخير بهذا الصدد بين ملا بختيار انه "بما ان في العراق وفي الانتخابات يتم التعامل مع نوعين من الكوتا الأول الخاص بالنساء ونوع آخر الكوتا كان على المحكمة الاتحادية إيجاد حل أفضل لهم أسوة بما هو موجود في العراق".

وتوقع بختيار ان "تكون هناك قرارات أكثر صعوبة سيواجهها الإقليم إذا لم يتم معالجة المشاكل المالية والسياسية فيها".