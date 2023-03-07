ملا بختيار يخشى من عدم حل المشاكل بالإقليم .. زيباري: لا أحد يؤيد تقويض كيان كوردستان

شفق نيوز/ أعرب قياديان في الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن تفاؤلهما في إيجاد حل للمشاكل الحاصلة بين حزبيهما.

وقال ملا بختيار القيادي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كلمة له خلال استضافته على هامش ندوة حول ترسيخ الشعور الوطني لحماية الأمن القومي الذي انعقد في مدينة اربيل، إن "المشاكل الحاصلة حاليا والزيارات التي تجريها وفود الإقليم الى بغداد هي كلها امتداد الى المشاكل الداخلية المستمرة بيننا".

وأضاف "انا ادعم ان يذهب وفد سياسي الى بغداد وليس فقط أن يقوم وفد حكومي بذلك، مقترحا أن يتشكل الوفد من الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي تبنت تشكيل الحكومة الحالية للإقليم وهي الحزبان الرئيسان إضافة إلى حركة التغيير، وان يلتقوا الاحزاب السياسية العراقية وسفارات الدول في بغداد، وبعدها ترسل الحكومة وفدا اقتصاديا لحل الخلافات والقضايا العالقة

وقال ملابختيار، "لا ادعم ان يذهب اي حزب منفردا الى بغداد، ولكن حينما تكون هناك مشاكل يحدث هذا الأمر عادة".

واعرب القيادي في الاتحاد الوطني، عن امله ان تنتهي المشاكل القائمة بين حزبه، و الديمقراطي الكوردستاني، ودعاهما إلى أن يبرما اتفاقا جديدا يشمل حركة التغيير وباقي الأحزاب، وقال إنه: لا يؤيد الاتفاق الستراتيجي القديم المبرم بين الحزبين.

واختتم قائلا: لدي مخاوف من ألّا تحل هذه المشاكل وتصبح صغيرة مستقبلا مقارنة بما قد يحدث.

من جهته قال القيادي في الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري خلال الندوة ذاته، إن المشاكل الموجودة حاليا لا نخاف منها وممكنة الحل، ولكن يتعين ان نجلس معا ونتفق على آلية لحلها،و نلتزم بالاتفاقات التي نبرمها، مضيفا أنه ولا احد يؤيد تقويض كيان اقليم كوردستان.