ملا بختيار: زيارة نيجيرفان بارزاني لإيران أذابت الجليد بين اربيل وطهران

شفق نيوز/ اثنى السياسي الكوردي المخضرم ملا بختيار، يوم الخميس، على الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مؤخرا الى إيران، واصفا إياها بأنها نجحت في "اذابة الجليد بين اربيل وطهران".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر منصة "القطعية" بنسخته الثامنة الذي انطلقت فعالياته بمحافظة السليمانية بحضور واسع من قبل شخصيات سياسية وأكاديمية واجتماعية.

وقال ملا بختيار في كلمته، إن المشاكل بين اربيل وطهران كبيرة حيث قصفت ايران عاصمة اقليم كوردستان 144 مرة بالصواريخ، معتبرا في الوقت ذاته زيارة رئيس اقليم كوردستان الأخيرة الى إيران أنها "تاريخية ونجحت في اذابة الجليد بين اربيل وطهران".

وأشار إلى حديث الرئيس نيجيرفان بارزاني عن الزيارة، والى تطرقه بـ"بوجود إرادة جيدة في طهران لحل المشاكل مع اقليم كوردستان".

كما أكد السياسي الكوردي أن تجربة اقليم كوردستان باتت جزءا من المعادلة السياسية في المنطقة والعالم بأسره، وأن أوضاع الكورد في العراق لم تعد كما كانت عليه في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم.

وقال إن: حجم التبادل التجاري من قبل إيران وتركيا مع اقليم كوردستان والعراق كافة يصل الى 50 مليار دولار سنويا، مؤكدا ان "هذا رقم لا يُستهان به".

واستطرد ملا بختيار القول، إن العالم بأسره يتجه انظاره اليوم الى النفط والغاز في اقليم كوردستان، مشيرا الى انه من السهولة بمكان إيصال غاز كوردستان إلى أوروبا كما هو الحال في تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

ومضى بالقول إن تصدير الغاز سيحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاقليم، منوها الى ان المشكلة التي تواجه العالم بالوقت الراهن هي الماء والغاز حيث لم تعد هناك مشكلة بشأن النفط كما كانت عليه في السابق.

السياسي الكوردي المخضرم قال ايضا، إن لإقليم كوردستان دوراً مهماً للغاية في المنطقة لما تمتلكه من غاز طبيعي ووفرة من المياه العذبة.

وتابع ملا بختيار القول، إن اجتماع المرشد الإيراني آية الله علي الخامنئي مع الرئيس نيجيرفان بارزاني "مهم جدا" على الصعيد الداخلي والخارجي، مؤكدا أن اللقاءات والاجتماعات التي أجراها رئيس الاقليم تمهد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.