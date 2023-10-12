ملا بختيار: ديون كوردستان تجاوت 30 مليار دولار وتوزيع الرواتب بات مستحيلا من دون بغداد

شفق نيوز/ اعتبر القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار، يوم الخميس، توزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان "بات امراً مستحيلاً" من دون مساعدة الحكومة الاتحادية.

وقال ملا بختيار في كلمة خلال مهرجان "گلاويژ"، إنه "بعد 31 عاماً من الحكم في إقليم كوردستان بات توزيع الرواتب امراً مستحيلاً من دون بغداد"، مردفا بالقول: نحن مدينون بأكثر من 30 مليار دولار بعد هذه العقود الثلاثة من الزمن.

وأضاف أن "جميع الأحزاب مسؤولة عن هذه الأزمة التي يمرُّ بها الإقليم".

وتابع ملا بختيار، القول إن "عدد الفاسدين في إقليم كوردستان آخذ في الازدياد حيث يُقدّرون بمئات الأشخاص".