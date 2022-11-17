ملا بختيار بشأن الخلافات بين الحزبين: لن نعود للسلاح ولا نريد تكرار تجربة المناطق السنية

شفق نيوز/ أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار، يوم الخميس، أن إتفاقية الصلح بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان تنص على عدم العودة لحمل السلاح بوجه الآخر، داعيا إلى ضرورة عدم التفرقة بين محافظتي اربيل والسليمانية، وتكرار ما جرى على المناطق السنية في العراق بالإقليم.

وتطرق ملا بختيار خلال استضافته على هامش منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، وقال "للأسف بسبب الكثير من التصرفات ساءت الاوضاع مرة أخرى في إقليم كوردستان (بين الحزبين الرئيسيين) وفي العام 1998 وقعنا اتفاقية للصلح في واشنطن بين الراحل جلال الطالباني والسيد مسعود بارزاني".

وأكد أن "هذه الاتفاقية وضعت اساسا قويا وكبيرا في التاريخ بأننا تحققنا من نقطة وتأكدنا منها بألّا نعود مرة أخرى إلى الخلافات المسلحة"، مردفا بالقول "نعم ان هناك مشاكل كثيرة وكبيرة، و الاتفاقية الاستراتيجية تم التجاوز عليها كثيرا، ولكن اليوم ومع كل التفاصيل أؤكد انه لا توجد أي مخاوف من اندلاع حرب اهلية في اقليم كوردستان بل هناك بيئة خصبة للتفاوض والحوار".

تتمة..