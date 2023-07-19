ملا بختيار: امتعاض كبير داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحدث انفجارا وتغييرا

شفق نيوز/ أشرّ القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار، يوم الأربعاء، تزايد حالة الامتعاض داخل حزبه مما قد يؤدي ذلك إلى انفجار الوضع يتبعه تغيير في الاتحاد الوطني.

وقال ملا بختيار في بث فيديوي من على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا ومئات القياديين مثلي لدينا مواقف وآراء مختلفة بشأن وضع الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مردفا بالقول "للأسف يشعر آلاف الأعضاء بالقلق من وضع الحزب".

وأضاف، أنه "مما لا شك فيه أن الوضع سيتغير داخل الاتحاد الوطني، ولن يبقى على حاله، لأن هناك كمية هائلة من الطاقة داخل الحزب والتي ستنفجر".

يأتي حديث ملا بختيار في وقت فرض الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني هيمنته على مفاصل الحزب والانفراد بقراراته وذلك بعد أن أقصى الرئيس المشترك لاهور طالباني.