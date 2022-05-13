ملاسنة كلامية تحولت إلى مجزرة.. شرطة اربيل تسرد تفاصيل النزاع في خبات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين اخرين بجروح باندلاع نزاع على قطعة أرض في قضاء خبات.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه اليوم في الساعة 7:30 تلقت المديرية بلاغاً بوقوع مواجهات في قرية "كوربن" في حدود ناحية "رزكاري" بقضاء "خبات بين شقيقين احدهما يُدعى (ا. ر. پ.)، والآخر (ح. ر. پ.)، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة الى محل الحادث بهدف السيطرة وتهدئة التوتر الحاصل.

ووفقا للبيان فإنه بعدها اتضح انه وعلى اثر خلاف على أرض بين عم، وأبناء اشقائه الثلاثة وهم كل من: (ا. ر. پ.) و (ن. ح.) و (ف. ح.) و (ف. ح.) حدثت مشادة كلامية بينهم.

واشار البيان انه جراء الملاسنة الكلامية قُتل كل من: (ا. ر. پ.) و (ا. ا. ر.) و (ز. ا. ر.) و (س. ا. ر.) من طرف النزاع الأول، بينما قُتل (ف. ح.) من طرف النزاع الثاني وأُصيب المتهمان (ف. ح.) و (ن. ح.) بجروح وتم إلقاء القبض عليهما.