مكونات كوردستان: نيجيرفان بارزاني يبذل قُصارى جهده لإعادة نظام الكوتا

شفق نيوز/ قال وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الثلاثاء، إن رئيس اقليم كوردستان يبذل قصارى جهده في إعادة نظام الكوتا مرة أخرى إلى برلمان كوردستان بعد إلغاء مقاعدها من قبل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وقال معروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في اربيل مع ممثلين عن المكونات في الإقليم، "نحن ممثلي المكونات نساند أولئك الأشخاص الذي قاموا في الفترة السابقة بدعم بقاء نظام الكوتا في برلمان كوردستان".

وأضاف ان "مقاعد الكوتا جرى تنظيمها بقانون، وهي حق طبيعي خاص بالمكونات، وبالتحديد بتلك المكونات المتواجدة في اقليم كوردستان، والمشاركة في العملية الانتخابية".

كما وصف معروف مشاركة المكونات في الانتخابات بأنه "أمر مهم"، مردفا بالقول إن: هذا ما يحصل في العراق، ولكن إلغاء هذا النظام في اقليم كوردستان يبعث على القلق، والقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بهذا الشأن كان قرارا سياسيا.

وأشار إلى ان الاجتماعات التي جرت في بغداد خلال زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والتي تخص العلاقة بين اربيل وبغداد تطرقت في بعض مواضيعها الى الانتخابات التشريعية في كوردستان، ونظام الكوتا في الإقليم.

وزاد الوزير بالقول إن "الأطراف المشاركة في تلك الاجتماعات أعربت عن دعمها لنظام الكوتا، ونحن متفائلون من عودتها ومشاركة ممثليها بالانتخابات البرلمانية في الإقليم".

وتابع قائلا: نثمن عاليا موقف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي يحاول كثيرا، ويبذل قصارى جهده لإعادة نظام الكوتا في انتخابات الاقليم.

وكانت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي قد صرحت، يوم الخميس الماضي، بأن هناك جهوداً تُبذل من أجل عدول المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) عن قرارها بشأن إلغاء مقاعد كوتا المكونات واعادتها في قانون الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في شهر شباط الماضي إلغاء مقاعد الكوتا في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم، وتقليص عدد المقاعد في برلمان كوردستان من 111 مقعدا الى 100 فقط مما أثار استياءً واسعاً لدى الأقليات ليصل بها الأمر إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل.