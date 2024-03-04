مكونات كوردستان تنظم وقفة في أربيل تنديدا بقرار "الاتحادية" (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من المكونات المسيحية والتركمانية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان والبالغة 10 مقاعد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوقفة الاحتجاجية أقيمت في منطقة عينكاوة وسط مدينة أربيل، وحضرها ممثلون عن المكونات المشاركة بالعملية السياسية في الإقليم، وذلك تنديداً بقرار المحكمة الاتحادية إلغاء مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وقع أمراً إقليمياً، حدد بموجبه يوم 10 حزيران المقبل، موعداً لإجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.