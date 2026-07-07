مكفوفو كوردستان إيران يحصدون ذهبيتين في بطولة "القوة البدنية" ويتأهلون للمنافسات الآسيوية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أحرز رياضيون من محافظة كوردستان الإيرانية، يوم الثلاثاء، ميداليتين ذهبيتين في بطولة إيران والتصفيات المؤهلة للمنتخب الوطني في رياضة القوة البدنية (پاورلیفتینگ) للمكفوفين وضعاف البصر، مما يمنحهم بطاقة التأهل للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب وفي بطولة آسيا المقبلة.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، بأن البطولة التي استضافتها محافظة غيلان شمالي البلاد، حقق فيها وفد محافظة كوردستان المركز الأول في وزنين مختلفين بعد منافسات مع نظراء لهم من مختلف الأقاليم والمحافظات.

وبحسب التقرير فإن نتائج الأوزان واللاعبين كانت في فئة فوق الثقيل (125 كغم) حقق اللاعب "بوريا خزائي" المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تسجيله أرقاما متقدمة في منافسات هذا الوزن.

أما فئة وزن (60 كغم) فق فاز اللاعب "آران غودرزي" بالميدالية الذهبية الثانية لصالح وفد كوردستان بعد تصدره منافسات فئته الوزنية.

وضم الكادر الإداري والفني المشرف على وفد المحافظة كلاً من "هادي كمانغر" بصفته مشرفا على الفريق، و"محمد جواهري" مدرباً فنياً.

الاستعداد للاستحقاق الآسيوي:

ووفقاً للجدول الصادر عن الاتحاد المعني، من المقرر استدعاء اللاعبين الفائزين بالمراتب الأولى للانخراط في المرحلة الأولى من معسكر المنتخب الإيراني للمكفوفين وضعاف البصر ابتداء من الأول من آب/ أغسطس المقبل، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمشاركة في بطولة آسيا للقوة البدنية.

ويُنتظر أن تسهم هذه النتائج في تعزيز حضور رياضيي كوردستان ضمن تشكيلة المنتخب الإيراني في المحافل الرياضية الدولية والإقليمية المقبلة.