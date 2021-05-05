مكغورك لرئيس الإقليم: لكوردستان اصدقاء كثر في واشنطن اعتبارا من الرئيس بايدن

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، استمرار دعمها وتحالفها مع إقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني استقبل وفدا امريكيا رفيعا مؤلفا من منسق شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البيت الأبيض بريت مكغورك وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليي ومساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى بالوكالة جوي هود ومساعدة نائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط دينا سترول وعدد اخر من المستشارين في الإدارة الامريكية والمسؤولين في السفارة الامريكية في بغداد والقنصلية الامريكية في اربيل.

واشار الى ان الوفد جدد اشادة وتقدير امريكا لدور اقليم كوردستان والبيشمركة في تحطيم داعش ومناجزة الارهاب، لافتا الى ان الجانبين كانا متفقين في الرأي بان داعش مازال يشكل تهديدا وخطرا جديا وان مواجهته وحملات القضاء عليه ستستمر وكذلك فإن العمل المشترك وتعاون الجميع من اجل الامان والاستقرار في المنطقة امر ضروري.

من جهته عبر بارزاني عن شكره للدعم والمساعدات الأمريكية للعراق وإقليم كوردستان ووصف زيارة الوفد بأنها رسالة امريكية واضحة تعني استمرار الدعم والمساعدات للعراق وإقليم كوردستان وإصرارهم على العمل المشترك للقضاء النهائي على داعش والتصدي للإرهاب وفرض الاستقرار.

كما اشار البيان الى ان الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي بمشاركة اقليم كوردستان والذكرى الثلاثين لفرض المنطقة الامنة ودور امريكا والتحالف الدولي في حماية كوردستان والعلاقات بين اربيل وبغداد والتنسيق لمواجهة داعش والانتخابات العراقية المقبلة والاوضاع في المنطقة بصورة عامة كانت موضوعات ذات اهتمام مشترك ومحاور اخرى في الاجتماع بين الجانبين.