مكتب إنقاذ الإيزيديين يكشف عن آخر إحصائياته

شفق نيوز/ كشف مكتب إنقاذ الإيزيديين في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن آخر إحصائية بأعداد ضحايا تنظيم داعش من الإيزيديين، والنازحين والمهاجرين منهم.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإحصائيات التي يصدرها معتمدة من قبل الأمم المتحدة، وهي عن الجرائم البشعة التي ارتكبها التنظيم بحق الايزيديين منذ 3 آب 2014.

وبين أن عدد الايزيديين في العراق كان 550 ألف نسمة قبل اجتياح تنظيم داعش لقضاء سنجار، مشيراً إلى 360 ألف إيزيدي نزحوا بعد "غزوة داعش" ولم يعد منهم الى سنجار سوى 150 ألف شخص، فيما بلغ عدد الذين هاجروا خارج العراق أكثر من 110 ألف إيزيدي.

وأشار المكتب إلى أن عدد ضحايا التنظيم في الايام الاولى من الغزوة بلغ 1293 قتيلاً، وبلغ عدد الأيتام جراء ذلك 2745 يتيماً، مضيفاً أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال (سنجار) حتى الان 82 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

وأضاف أن عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها داعش 68 مزاراً.

وأوضح المكتب أن عدد الإيزيديين والإيزيديات المختطفين 6417 شخصاً، منهم 3548 اناث، و2869 ذكور، مشيراً إلى أن عدد الناجيات والناجين من قبضة داعش 3545 شخصاً، منهم 1205 اناث، و339 ذكور، وعدد الأطفال الإناث 1045، والأطفال الذكور 956، فيما ما يزال 2768 مجهولي المصير منهم 1298 اناث، و1470 ذكور.