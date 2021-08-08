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مكتب مفوضية انتخابات بدهوك يعلن استعداده لاقتراع تشرين الأول المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-08T10:04:29+0000
مكتب مفوضية انتخابات بدهوك يعلن استعداده لاقتراع تشرين الأول المقبل

شفق نيوز/ اعلن مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، اكمال الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

وقال خالد عباس مدير المكتب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان المكتب اجرى اختبارات تشغيل على اجهزة التصويت وسيكون هناك فحص فني للاجهزة قبل الانتخابات.

وكشف عباس؛ أن عدد المراكز للتصويتين الخاص والعام يبلغ 292 مركزا اضافة الى 31 مركزا للتصويت النازحين.

وأشار إلى أن عدد الناخبين للتصويت العام يبلغ 778 ألف ناخب إضافة إلى 51 ألف ناخب للتصويت الخاص، و70 الف ناخب من النازحين.

وأوضح مسؤول مكتب دهوك للمفوضية المستقلة للانتخابات؛ أن عملية توزيع بطاقات الناخبين مستمرة، داعيا المواطنين الى استلام بطاقاتهم في المراكز المخصصة لتوزيع البطاقات.

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