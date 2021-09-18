مكتب مفوضية الانتخابات في دهوك: مستعدون للاقتراع وتوزيع البطاقات مستمر

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت، عن اكتمال كافة الاستعدادات لإجراء الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال خالد عباس مدير مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة شفق نيوز؛ ان "80 الف ناخب من النازحين سيدلون باصواتهم في حدود محافظة دهوك وذلك بفتح 31 مركزا انتخابيا ب 186 محطة انتخابية".

واشار عباس؛ الى "استمرار توزيع بطاقات الناخبين من النازحين عبر 15 فرقة جوالة ومراكز ثابتة".

وأكد مدير مكتب دهوك للمفوضية؛ تأمين كافة المواد اللوجستية من اجهزة ومواد انتخابية لإجراء الاقتراع الخاص للنازحين في محافظة دهوك.

يذكر أن عدد مخيمات النازحين في محافظة دهوك يصل الى 16 عشر مخيما للنازحين