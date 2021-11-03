مكتب مسرور بارزاني يتخذ إجراءات قانونية بحق قيادي في الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ اعلن مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء انه سيقاضي قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني وجه اتهامات لرئيس الحكومة بتسميم عدد من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز ان شخصا باسم عطا سراوي وهو عضو في قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني قام في مقابلة بشكل غير صحيح ومستوى واطيء بكيل مجموعة من الاتهامات التي لا اساس لها وكلمات مختلقة لرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، مضيفا انه على الرغم من ان هذا الشخص اعلن قبل فترة شخصيا انه تعرض للتهديد بالاغتيال من قبل رئيس مشترك سابق للاتحاد الوطني الكوردستاني الا انه يريد بهذه التهم ان ينسي الناس موضوع تسميم قيادات حزبه.

واضاف البيان انه بناء على هذه التهم فإن المكتب يقوم باجراءات قانونية ضده وعليه ان يدفع ضريبة كلامه الملفق.